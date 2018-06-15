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    Суарес пообещал исправиться в следующем матче чемпионата мира

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    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признался, что злится на себя после не самого удачного матча чемпионата мира против команды Египта.

    Луис Суарес
    Луис Суарес
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    Сборная Уругвая в пятницу победила в Екатеринбурге команду Египта со счетом 1:0 в своей стартовой игре ЧМ-2018, проходящего в России.

  • ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1
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    • «Я рад победе, мы столько лет не выигрывали первый матч на чемпионатах мира. Но к своей игре подхожу очень критично: злюсь на себя, знаю, что могу больше, особенно когда так нужно переломить ход игры и выиграть.

    Было непросто сегодня и нужно отдать должное Египту, они хорошо поработали и хорошо изучили нашу команду», — сказал Суарес агентству «Р-Спорт».

    В следующем матче сборная Уругвая сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону.

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