Суарес пообещал исправиться в следующем матче чемпионата мира

Нападающий сборной Уругваяпризнался, что злится на себя после не самого удачного матча чемпионата мира против команды Египта.

Сборная Уругвая в пятницу победила в Екатеринбурге команду Египта со счетом 1:0 в своей стартовой игре ЧМ-2018, проходящего в России.

«Я рад победе, мы столько лет не выигрывали первый матч на чемпионатах мира. Но к своей игре подхожу очень критично: злюсь на себя, знаю, что могу больше, особенно когда так нужно переломить ход игры и выиграть.

Было непросто сегодня и нужно отдать должное Египту, они хорошо поработали и хорошо изучили нашу команду», — сказал Суарес агентству «Р-Спорт».

В следующем матче сборная Уругвая сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону.