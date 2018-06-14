Титов: Хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, не хочется повторить

Тренер «Енисея»поделился ожиданиями от выступления сборнойна ЧМ-2018.

«А вы смотрели матч Саудовской Аравии с Германией? У вас сразу – что, мы Египет не обыграем? Там в составе игрок из топ-3 мира! Не так давно сборная проиграла Катару. И почему не можем проиграть Саудовской Аравии?

У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда. Вижу такой расклад – даже если не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф.

Как должна выступить сборная России, чтобы не было стыдно? Выйти из группы. Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай. Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».