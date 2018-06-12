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    Гризманн: Матч с Австралией будет самым важным на ЧМ-2018

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    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что первый матч его команды на чемпионате мира-2018 будет самым важным.

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    Французы 16 июня сыграют со сборной Австралии в Казани.

    «За последние годы я набрался опыта и теперь чувствую в себе больше уверенности, чтобы помогать молодым партнерам, например, Усману Дембеле и Килиану Мбаппе.

    Тем более они хотят учиться, так что это идет на пользу всем. Первый матч самый важный, особенно с точки зрения создания коллектива. Мы готовимся и уверены в себе.

    В целом в центре я чувствую себя лучше всего. При этом я могу смещаться и влево, и вправо. Мне хватает пространства, я достаточно часто получаю мяч, так что меня это не беспокоит», — приводит ТАСС слова Гризманна.

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