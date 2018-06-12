Гризманн: Матч с Австралией будет самым важным на ЧМ-2018

Нападающий сборной Францииотметил, что первый матч его команды на чемпионате мира-2018 будет самым важным.

Французы 16 июня сыграют со сборной Австралии в Казани.

«За последние годы я набрался опыта и теперь чувствую в себе больше уверенности, чтобы помогать молодым партнерам, например, Усману Дембеле и Килиану Мбаппе.

Тем более они хотят учиться, так что это идет на пользу всем. Первый матч самый важный, особенно с точки зрения создания коллектива. Мы готовимся и уверены в себе.

В целом в центре я чувствую себя лучше всего. При этом я могу смещаться и влево, и вправо. Мне хватает пространства, я достаточно часто получаю мяч, так что меня это не беспокоит», — приводит ТАСС слова Гризманна.