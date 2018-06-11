Отайф: Саудовская Аравия хочет выйти из группы и, может, пройти еще дальше

Полузащитник сборной Саудовской Аравииподелился мыслями в преддверии матча с командой России.

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Команды проведут матч открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе «Лужники».

«Сборная России – очень сильная команда. У них очень хорошие, качественные футболисты.

Мы должны быть сфокусированы на собственной игре, а не на каких-то других вещах. Наша команда хочет порадовать своих болельщиков.

Хотим выйти из группы и, может, пройти еще дальше. Для этого мы должны много работать», – сказал футболист агентству «Р-Спорт».

Помимо игры с Россией, аравийцы встретятся с Уругваем и Египтом.