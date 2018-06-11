«Рейнджерс» поборется со «Спартаком» за трансфер Катича

Никола Катич
slobodnadalmacija.hr
По информации издания, шотландцы просмотрели 21-летнего футболиста в мае, а новый главный тренер команды из Глазго Стивен Джеррард рассчитывает заполучить игрока.
Агент Катича собирается провести переговоры с красно-белыми во вторник, 12 июня, однако, даже несмотря на этот факт, в «Рейнджерс» считают, что у них больше шансов совершить трансфер защитника, чем у «Спартака».
Катич выступает в составе клуба «Славен Белупо» с 2016 года. В завершившемся сезоне защитник провёл 36 матчей в чемпионате Хорватии и отметился одним забитым мячом.
Контракт Катича заклбчен до 2021 года. Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона фунтов.