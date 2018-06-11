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    Хавбек сборной Саудовской Аравии: Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России

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    Полузащитник сборной Саудовской Аравии Яхья Аль-Шехри заявил, что сборная России, являющаяся соперником аравийцев по матчу открытия чемпионата мира-2018, особенно сильна в обороне.

    Яхья Аль-Шехри (слева)
    Яхья Аль-Шехри (слева)
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  • Команды проведут первый матч турнира 14 июня на стадионе «Лужники».

    «У нас есть еще время, чтобы изучить игру сборной России. В первую очередь мы должны быть сконцентрированы на нашей игре. Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России.

    Думаю, что матч против российской команды будет очень сложным. Надеюсь, что он сложится для нас удачно. Не стоит обращать внимания на результаты последних товарищеских матчей.

    Сборная Россия – хорошая команда с классными игроками. Она сильна коллективно и индивидуально, особенно игрой в защите», — цитирует «Р-Спорт» Аль-Шехри.

    Помимо игры с Россией, аравийцы встретятся с Уругваем и Египтом.

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