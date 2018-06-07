В Осло злоумышленники обокрали номера игроков сборной Панамы

Футболисты сборнойстали жертвами кражи после товарищеского матча с(0:1), который состоялся 6 июня.

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Когда футболисты вернулись в отель, обнаружили, что из трех номеров пропали их личные вещи.

Полиция уже занимается этим делом.

«Игроки сборной Панамы (в трех комнатах) стали жертвами кражи в отеле в Осло, Норвегия. Полиция Норвегии прибыла на место для сбора информации», — сообщает пресс-служба FEPAFUT.

По информации панамского телеканала RPC TV, пострадавшими оказались капитан сборной защитник Роман Торрес, вратарь Хосе Кальдерон и полузащитник Армандо Купер, а также вице-президент FEPAFUT Рамон Кардосе. Общая сумма украденных наличных денег составила 3 тысячи панамских бальбоа (порядка 185,5 тысячи рублей).

На групповом этапе ЧМ-2018 панамцы сыграют с командами Бельгии (18 июня в Сочи), Англии (24 июня в Нижнем Новгороде) и Туниса (28 июня в Саранске).