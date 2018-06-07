В Осло злоумышленники обокрали номера игроков сборной Панамы

Когда футболисты вернулись в отель, обнаружили, что из трех номеров пропали их личные вещи.
Полиция уже занимается этим делом.
«Игроки сборной Панамы (в трех комнатах) стали жертвами кражи в отеле в Осло, Норвегия. Полиция Норвегии прибыла на место для сбора информации», — сообщает пресс-служба FEPAFUT.
По информации панамского телеканала RPC TV, пострадавшими оказались капитан сборной защитник Роман Торрес, вратарь Хосе Кальдерон и полузащитник Армандо Купер, а также вице-президент FEPAFUT Рамон Кардосе. Общая сумма украденных наличных денег составила 3 тысячи панамских бальбоа (порядка 185,5 тысячи рублей).
На групповом этапе ЧМ-2018 панамцы сыграют с командами Бельгии (18 июня в Сочи), Англии (24 июня в Нижнем Новгороде) и Туниса (28 июня в Саранске).
Jugadores de #PanamáMayor (tres habitaciones) fueron víctima de hurto en el hotel de concentración en Oslo, Noruega. La policía noruega se apersonó al lugar para recabar información. pic.twitter.com/0Dfv38q6iq— FEPAFUT (@fepafut) 6 июня 2018 г.