Кутепов: На чемпионате мира у нас все будет нормально

Защитник сборнойвыразил уверенность, что у национальной команды на домашнем чемпионате мира все будет нормально.

«К критике относимся абсолютно спокойно, потому что мы делаем свою работу. У футболистов есть свои главные критики — тренер и близкие. Понятно, что болельщики хотят побед. Мы ведем работу над ошибками. Думаю, на чемпионате мира мы все исправим. Я могу вам сказать, что там все будет нормально. Ошибки у нас были, но это все внутри коллектива», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

«Успокаивает ли нас Черчесов? Мы не маленькие дети, чтобы нас успокаивать. Что касается того, при какой схеме удобнее играть, то мне при любой. Перестановки не доставляют мне дискомфорта», — также отметил защитник.

Напомним, соперниками сборной России по групповой стадии ЧМ-2018 будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.