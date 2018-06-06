Таранов покинул «Крылья Советов»

Защитникпокидает «Крылья Советов», за который выступал с 2008 года. Об этом сообщил представитель селекционного отдела самарского клуба

Таранов, которому в июне исполнится 32 года, провел за «Крылья Советов» более 240 матчей, был капитаном команды.

«Действительно, Иван Таранов покинет нашу команду. Мы пообщались с ним и сообщили о принятом решении, пожелали удачи. Иван долгие годы выступал за "Крылья", многое дал клубу. Он всегда может вернуться в любом качестве», – сказал Циклаури, которого цитирует официальный сайт клуба.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что ищем на эту позицию игрока, но в футболе бывает всякое, и он может остаться, если у нас не получится закрыть эту позицию. Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров», – добавил Циклаури.

«Планируем подписать 1-2 игроков до первого сбора, который пройдет в Сербии. В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской, где сейчас с возвращением Гиорги Лория у нас будет два опытных голкипера. Ищем двух центральных защитников, крайнего защитника, флангового полузащитника, игрока "бокс ту бокс" и в линию атаки», – сказал селекционер самарцев.