Матч за Суперкубок Италии состоится в Саудовской Аравии в январе

Суперкубок Италии
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По данным издания, ближайший матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии в январе 2019 года. За титул поборются «Ювентус» и «Милан».
Ранее матчи за Суперкубок Италии проходили в Китае, но без особого успеха, поэтому итальянцы решили переориентироваться на Ближний Восток.
Ожидается, что призовой фонд турнира возрастет с четырех до шести миллионов евро.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял, что некоторые зарубежные страны заинтересованы в проведении матча за Суперкубок Испании.