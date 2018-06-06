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    Матч за Суперкубок Италии состоится в Саудовской Аравии в январе

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    Руководство Серии A достигло договоренности с Министерством спорта Саудовской Аравии о проведении на территории страны матчей за Суперкубок Италии в течении следующих трех лет, сообщает Calciomercato.com.

    Суперкубок Италии
    Суперкубок Италии
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  • По данным издания, ближайший матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии в январе 2019 года. За титул поборются «Ювентус» и «Милан».

    Ранее матчи за Суперкубок Италии проходили в Китае, но без особого успеха, поэтому итальянцы решили переориентироваться на Ближний Восток.

    Ожидается, что призовой фонд турнира возрастет с четырех до шести миллионов евро.

    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявлял, что некоторые зарубежные страны заинтересованы в проведении матча за Суперкубок Испании.

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