Мидо сбросил 37 кг и в шутку заявил о готовности сыграть на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Египтасообщил, что похудел на 37 кг и хочет сбросить еще 15.

Мидо в шутку предложил свои услуги главному тренеру сборной Египта Эктору Куперу в преддверии ЧМ-2018.

«Господин Купер, я знаю, что вы отчаянно нуждаетесь в нападающем, который бы забивал в контратаках. Я забивал в сборной каждые два матча, поэтому могу гарантировать, что забью во всех трёх играх группового этапа ЧМ», — цитирует Мидо AS.

На ЧМ-2018 египтяне сыграют в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Lost 37 kilos so far.. 15 to go!! Thanks to everyone who criticized me!! Thanks to everyone who mocked me!! You changed my life you made me change my life style to take a good care of my health once more!! Thanks to everyone who helped me to restart my journey again!! pic.twitter.com/pKrroeh4iH