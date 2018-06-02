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    Пеллегрино — новый главный тренер «Леганеса»

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    Аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино стал главным тренером «Леганеса», сообщает официальный сайт испанского клуба.

    Маурисио Пеллегрино
    Маурисио Пеллегрино
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  • Договор с 46-летним аргентинцем рассчитан до конца следующего сезона.

    Предыдущим место работы Пеллегрино был «Саутгемптон», откуда его уволили в марте 2018 года, а на его место пришел Марк Хьюз.

    Ранее он тренировал «Валенсию», испанский «Алавес», аргентинские «Эстудиантес» и «Индепендьенте», входил в штабы английского «Ливерпуля» и итальянского «Интера».

    По итогам прошедшего сезона «Леганес» сохранил прописку в элитном дивизионе Испании, заняв 17-е место.

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