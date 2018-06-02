Пеллегрино — новый главный тренер «Леганеса»

Маурисио Пеллегрино
90min.com
Договор с 46-летним аргентинцем рассчитан до конца следующего сезона.
Предыдущим место работы Пеллегрино был «Саутгемптон», откуда его уволили в марте 2018 года, а на его место пришел Марк Хьюз.
Ранее он тренировал «Валенсию», испанский «Алавес», аргентинские «Эстудиантес» и «Индепендьенте», входил в штабы английского «Ливерпуля» и итальянского «Интера».
По итогам прошедшего сезона «Леганес» сохранил прописку в элитном дивизионе Испании, заняв 17-е место.
FICHAJE | Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Leganés para la próxima temporada. #BienvenidoPellegrino ➡️ https://t.co/wnb2Z1rYdK pic.twitter.com/KdQaj3Lqw2— C.D. Leganés (@CDLeganes) 2 de junho de 2018