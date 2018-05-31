Вратарь сборной Уругвая рискует пропустить чемпионат мира

Вратарь сборной Уругвая и турецкого «Галатасарая»может пропустить чемпионат мира в России, сообщает Kingfut.

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Согласно данным источника, уругваец получил травму руки во время подготовки к мундиалю. Голкиперу будет сделан рентген, чтобы определить степень тяжести полученного повреждения и приблизительные сроки восстановления.

Фернандо Муслера, на счету которого 96 матчей в составе национальной команды, был основным вратарем сборной Уругвая на чемпионатах мира 2010 и 2014.

Помимо Муслеры в заявку южноамериканцев вошли 35-летний Мартин Сильва из «Васко да Гама» и 28-летний Мартин Кампанья из «Индепендьенте».

Сборная Уругвая является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Команды встретятся 25 июня в Самаре.