Футбольная ассоциация Египта: Салах сыграет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египтасыграет на чемпионате мира в России, сообщается в официальном твиттере Футбольной ассоциации Египта.

Мохамед Салах twitter.com/EFA/ 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Египетский форвард «Ливерпуля» получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.

«После сегодняшней встречи Абу Рида (глава Ассоциации. – Прим. LiveSport.Ru) и доктора национальной команды в Испании Футбольная ассоциация вновь подтверждает, что Салах сыграет на чемпионате мира. Надеемся, что его отсутствие не превысит трех недель», — говорится в сообщении.

Ранее президент футбольной ассоциации Египта заявил, что Салах пропустит первый матч чемпионата мира с уругвайцами, который пройдет 15 июня, но успеет восстановиться к игре с Россией 19 июня.