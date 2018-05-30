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    Футбольная ассоциация Египта: Салах сыграет на ЧМ-2018

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    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах сыграет на чемпионате мира в России, сообщается в официальном твиттере Футбольной ассоциации Египта.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Египетский форвард «Ливерпуля» получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.

  • Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира
  • Травма нападающего сборной Египта оставляет ему шансы восстановиться за две-три недели
  • 28/05/2018

    • «После сегодняшней встречи Абу Рида (глава Ассоциации. – Прим. LiveSport.Ru) и доктора национальной команды в Испании Футбольная ассоциация вновь подтверждает, что Салах сыграет на чемпионате мира. Надеемся, что его отсутствие не превысит трех недель», — говорится в сообщении.

    Ранее президент футбольной ассоциации Египта заявил, что Салах пропустит первый матч чемпионата мира с уругвайцами, который пройдет 15 июня, но успеет восстановиться к игре с Россией 19 июня.

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