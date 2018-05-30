Футбольная ассоциация Египта: Салах сыграет на ЧМ-2018

Египетский форвард «Ливерпуля» получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.
«После сегодняшней встречи Абу Рида (глава Ассоциации. – Прим. LiveSport.Ru) и доктора национальной команды в Испании Футбольная ассоциация вновь подтверждает, что Салах сыграет на чемпионате мира. Надеемся, что его отсутствие не превысит трех недель», — говорится в сообщении.
Ранее президент футбольной ассоциации Египта заявил, что Салах пропустит первый матч чемпионата мира с уругвайцами, который пройдет 15 июня, но успеет восстановиться к игре с Россией 19 июня.
بعد لقاء أبوريدة وطبيب المنتخب بصلاح في أسبانيا اليوم .. اتحاد كرة القدم يؤكد من جديد .. صلاح في كأس العالم إن شاء الله ولن يزيد غيابه عن 3 أسابيع pic.twitter.com/nWBYDI8wGq— EFA.eg (@EFA) 30 мая 2018 г.