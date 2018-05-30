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    В Египте уверены, что Салах сыграет со сборной России

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    Президент Египетской ассоциации футбола Хани Абу Рида заявил, что нападающий национальной сборной Мохамед Салах успеет восстановиться к матчу с командой России на чемпионате мира, сообщает Bleacher Report.

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    Египетский форвард «Ливерпуля» получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.

  • Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира
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  • 28/05/2018

    • «Хани Абу Рида заявил, что Салах, вероятно, пропустит первый матч команды на турнире с уругвайцами, но точно сыграет с россиянами.

    Матч с Уругваем и так был уже сложным для Египта, а это может означать, что Рамадан Собхи займет место в стартовом составе вместо Салаха» — написал в твиттере журналист издания Дин Джонс.

    Напомним, что третьим соперником сборной Египта по группе А станет команда Саудовской Аравии. С уругвайцами «фараоны» сыграют 15 июня, с россиянами 19 июня, а с саудовцами 25 июня.

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