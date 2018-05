В Египте уверены, что Салах сыграет со сборной России

Президент Египетской ассоциации футболазаявил, что нападающий национальной сборнойуспеет восстановиться к матчу с командой России на чемпионате мира, сообщает Bleacher Report.

Египетский форвард «Ливерпуля» получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.

«Хани Абу Рида заявил, что Салах, вероятно, пропустит первый матч команды на турнире с уругвайцами, но точно сыграет с россиянами.

Матч с Уругваем и так был уже сложным для Египта, а это может означать, что Рамадан Собхи займет место в стартовом составе вместо Салаха» — написал в твиттере журналист издания Дин Джонс.

Напомним, что третьим соперником сборной Египта по группе А станет команда Саудовской Аравии. С уругвайцами «фараоны» сыграют 15 июня, с россиянами 19 июня, а с саудовцами 25 июня.

🚨 Salah update! 🚨

EFA President Hany Abo Rida says he is likely to miss Egypt's opener against Uruguay—but will be 100% for Russia game