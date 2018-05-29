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    Агент Роналду прибыл в Париж для переговоров

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    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в скором времени может стать игроком ПСЖ, утверждает Sapo.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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  • По информации источника, агент 33-летнего игрока Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе своего клиента во французский клуб.

    Сегодня, 29 мая, «Реал» провел презентацию новой формы на сезон-2018/19, в которой Роналду нет на странице официального магазина «сливочных» — осталась только футболка с номером 7.

    Напомним, что ранее сообщалось об уходе Роналду из «Реала». Сам португалец после финала Лиги чемпионов сообщал, что в скором времени все узнают о его будущем.

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