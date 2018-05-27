Роналду намекнул на свой уход из «Реала»

Нападающий «Реала»намекнул, что может покинуть клуб в летнее межсезонье.

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Об этом Роналду заявил после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов.

«Я провел очень хорошее время в Реале. В ближайшие дни я отвечу фанатам по поводу будущего, они всегда были на моей стороне.

Сегодня мы еще раз переписали историю, нужно насладиться этим моментом. Будущее тренеров и игроков прямо сейчас неважно. Уже потом мы отдохнем и посмотрим, что произойдет», — цитирует игрока Marca.

Прошлым летом португалец уже говорил об уходе из «Реала»а из-за проблем с испанскими налоговиками. Слухи связывали его с «МЮ» и ПСЖ, но в итоге форвард предпочел остаться в Мадриде.