Газзаев считает оптимальным итогом ЧМ-2018 для России выход в 1/4 или 1/2 финала

Депутат Государственной думы РФвысказал свое мнение по поводу того, какого результата может добиться сборная России на домашнем чемпионате мира.

Сборная России по футболу трижды участвовала в чемпионатах мира (1994, 2002, 2014 гг) и ни разу не выходила из группы в плей-офф.

«От российской сборной мы все ждем успешного выступления, огромной мотивацией как для игроков, так и для тренерского штаба станет выступление на домашнем чемпионате мира. Оптимальный результат для такого турнира — выход в четвертьфинал или полуфинал. Достойным результатом станет выход из группы, а других вариантов больше нет.

Считаю, что спортивная инфраструктура — лучшая в мире. Помимо стадионов у нас выстроено множество спортивных баз, где после чемпионата мира будут заниматься дети. Сейчас мы вносим проект, что весь детский и профессиональный спорт должен финансироваться исключительно за счет бизнес- структур, это правильное развитие нашего спорта. Тот факт, что 80-90 процентов клубов финансируются за счет негосударственных бюджетов, — нарушение.

Мы также внесли законопроект, чтобы те финансовые компании, которые будут финансировать спорт, имели льготное налогообложение. В первую очередь, это даст результат в плане финансового фэйр-плей, а во-вторых, мы будем правильно развиваться с чистой конкуренцией», — приводит слова Газзаева ТАСС.