Защитник «Бернли» не сыграет на ЧМ-2018

Защитник «Бернли» и сборной Англиине сыграет на чемпионате мира 2018 года, сообщает Sky Sports.

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25-летний футболист, который был включен в резервный список «трех львов» на ЧМ и тренировался с национальной командой, покинул расположение сборной, ему предстоит операция по поводу паховой грыжи.

Срок восстановления не уточняется. Ожидается, что Тарковски будет готов к старту предсезонной подготовки в начале июля.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт еще не решил, вызывать ли вместо Тарковски кого-то из резервистов — Тома Хитона, Льюиса Кука, Джейка Ливермора или Адама Лаллану.

Саутгейт огласит финальную заявку на ЧМ-2018 до 4 июня. Сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Туниса, Панамы и Бельгии.