Варди, Лофтус-Чик и Магуайр вошли в состав сборной Англии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Англии во главе сопределился с составом на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

В заявку вошли 23 футболиста:

Вратари: Джек Батленд («Стоук Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Фил Джоунс («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Лестер»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер»).

В резерве оказались Том Хитон, Джеймс Тарковски, Льюис Кук, Джейк Ливермор и Адам Лаллана.

Отметим, что только пятеро из вызванных в сборную на ЧМ-2018 принимали участие в ЧМ-2014: Кэйхилл, Джоунс, Хендерсон, Уэлбек и Стерлинг.

