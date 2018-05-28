Иньеста: Были моменты, когда «Реал» интересовался мной

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе»рассказал об интересе со стороны мадридского «Реала».

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«Были моменты, когда "Реал" интересовался мной. Но переговоров не было, поскольку я не хотел переходить туда. С момента моего появления в молодёжной команде "Барселоны" моей целью стало добиться успеха именно в этом клубе.

Поначалу мне было нелегко. Но я всегда предпочитал играть по 10 минут за "Барселону", чем в другой команде.

Мне поступило множество предложений, другие клубы проявляли интерес ко мне. Я выбрал "Виссел Кобе", поскольку их проект показался мне интересным», — цитирует Иньесту The Sun.

Напомним, Иньеста выступал в составе каталонце с 2002 года.