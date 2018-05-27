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    Восстановление Салаха займет две недели

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    Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом «Ливерпуля» и получил новые сведения о состоянии нападающего Мохамеда Салаха, сообщает пресс-служба «фараонов».

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Врачи «Ливерпуля» сделали оптимистичный прогноз по срокам восстановления игрока и считают, что Салах будет готов к чемпионату мира-2018.

    «У него проблема со связками плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения — две недели. Медицинский штаб "Ливерпуля" в контакте с врачами сборной Египта. Они согласуют лечение. Мохамед останется в Ливерпуле, чтобы пройти реабилитацию, а затем присоединится к сборной в Италии. Он должен быть в окончательной заявке сборной, которую огласим 4 июня. Ему нужно будет отдохнуть несколько дней после финала и потратить их на восстановление. Он будет выполнять специальные упражнения, чтобы быть готовым к этому времени», — написал на своей странице в Facebook министр спорта Египта Халед Абдель Азиз.

    Напомним, Салах получил повреждение в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.

    Сборная Египта является соперником команды России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

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