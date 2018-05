Дефур объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник «Бернли»объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии.

Дефур получил травму гиалинового хряща колена и не играл за «Бернли» с конца января, а в начале февраля перенес операцию.

«Все хорошие вещи когда-то заканчиваются. Удачи в России, "красные дьяволы", вы сможете это сделать», — написал Дефур на своей странице в Twitter.

За национальную сборную 30-летний Дефур провел 52 матча и забил два гола.

Более 20 тысяч фанатов подписали петицию с требованием взять Наингголана на ЧМ-2018

Ранее карьеру на международной арене завершил полузащитник итальянской «Ромы» Раджа Наингголан, который не попал в расширенный состав национальной сборной для подготовки к ЧМ-2018.

All good things come to an end. Good luck in Russia @BelRedDevils , you can do it! #redtogether 🇧🇪 pic.twitter.com/Rjb3mTeDnq