ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона ХалепРолан Гаррос-2018. Надежды на Марию, великолепный Надаль и пять проблем Симоны Халеп
  • 09:34
    • «Зенит» и «Ахмат» зимой не договорились по трансферу Швеца
  • 07:35
    • Джеймс и Харден — в первой символической пятерке сезона в НБА
  • 07:26
    • Хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве
  • 07:14
    • «Хьюстон» вышел вперед в серии с «Голден Стэйт»
    Все новости спорта

    Дефур объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

  • подписаться
    •
    Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии.

    Стивен Дефур
    Стивен Дефур
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Дефур получил травму гиалинового хряща колена и не играл за «Бернли» с конца января, а в начале февраля перенес операцию.

    «Все хорошие вещи когда-то заканчиваются. Удачи в России, "красные дьяволы", вы сможете это сделать», — написал Дефур на своей странице в Twitter.

    За национальную сборную 30-летний Дефур провел 52 матча и забил два гола.

    Более 20 тысяч фанатов подписали петицию с требованием взять Наингголана на ЧМ-2018

    Ранее карьеру на международной арене завершил полузащитник итальянской «Ромы» Раджа Наингголан, который не попал в расширенный состав национальной сборной для подготовки к ЧМ-2018.


  • По теме
  • От «Ман Сити» до «Вест Брома»
  • 19/05/2018 в 10:06
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол, теннис и волейбол 25 мая
  • 4,65
  • Сегодня в 11:00
    •
    Бернли Англия. Премьер-лига Футбол Англии Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь АПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Офф-роуд: самые экстремальные серийные пикапыСамые ожидаемые автомобили 2018–2020 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй вариант против Дарта Вейдера
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Кто кого загонит «в положение»?
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Команды выдадут необычные таймы
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Егор Титов и Дмитрий Аленичев Футбол От Волги до ЕнисеяПредставляем новичков РФПЛ 02:020
  • 08:01
    • «Порту» продлил контракт с главным тренером
  • 23:54
    • СМИ: «Челси» предложит Сарри двухлетний контракт
  • 16:02
    • «Амкар» может сняться с чемпионата России
    Маурицио Сарри пока что безработен Футбол Сарри не затеряется после «Наполи»Почему о Маурицио Сарри так много говорят? Вчера в 21:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Барти vs Павлюченкова
  • 4,65
    •
  • 09:47
    • «Сибирь» подписала канадского форварда
  • 09:27
    • «Челси» готов предложить за Икарди 35 млн фунтов и Морату
  • 09:13
    • Защитник «Марселя» порвал ахиллово сухожилие
    Зинедин Зидан Футбол Почему «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ: топ-3 причиныСпорим с британскими коллегами Вчера в 14:200
  • 08:45
    • «Реал» предлагал «Монако» за Мбаппе 180 миллионов евро
  • 08:16
    • Аргентинский теннисист признан виновным в участии в договорных матчах
  • 07:52
    • «Реал Сосьедад» огласил имя нового тренера
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие