Более 20 тысяч фанатов подписали петицию с требованием взять Наингголана на ЧМ-2018

Более 20 тысяч болельщиков подписали петицию с требованием включить полузащитниа «Ромы» Раджу Наингголана в состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2018.

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Ранее тренерский штаб «красных дьяволов» огласил расширенную заявку на ЧМ-2018. Наингголан может войти в окончательный состав только в случае травмы одного из футболистов.

Наингголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

«Бельгии нужен Раджа на чемпионате мира в России! Один из лучших и важнейших игроков для сборной! Это ненормально, что такой игрок, как Раджа, не вызван в сборную.

Один из лучших игроков "красных дьяволов" не был вызван на чемпионат мира в Россию только из-за разногласий с тренером Роберто Мартинесом. Тренер предпочел лишить целую нацию одного из лучших игроков только из-за разногласий? Это ненормально.

Игрок великолепно провел сезон, добрался до полуфинала Лиги чемпионов и заслуживает того, чтобы стать частью сборной», — говорится в тексте петиции.