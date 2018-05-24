Левников возглавил судейский комитет РФС

стал новым руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

На этом посту он сменил Валентина Иванова, сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

«Левников назначен на должность главы судейского комитета, Валентин Иванов не смог занимать ее из-за занятости в Европе», — цитирует Гершковича «Р-Спорт».

В апреле Иванов сменил Андрея Бутенко на посту главы судейского комитета РФС, а Левников был назначен руководителем контрольно-квалификационной комиссии РФС по судейству.

Левников в прошлом работал главным арбитром на матчах чемпионатов мира и Европы.