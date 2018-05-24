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    Левников возглавил судейский комитет РФС

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    Николай Левников стал новым руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

    Николай Левников
    Николай Левников
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  • На этом посту он сменил Валентина Иванова, сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

    «Левников назначен на должность главы судейского комитета, Валентин Иванов не смог занимать ее из-за занятости в Европе», — цитирует Гершковича «Р-Спорт».

    В апреле Иванов сменил Андрея Бутенко на посту главы судейского комитета РФС, а Левников был назначен руководителем контрольно-квалификационной комиссии РФС по судейству.

    Левников в прошлом работал главным арбитром на матчах чемпионатов мира и Европы.

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