Вице-президент «Спартака»сообщил, что бюджет клуба на следующий сезон не изменится.

«Бюджет "Спартака" на будущий год не изменится. Цели у команды те же — быть чемпионами и играть в Лиге чемпионов. В чемпионском сезоне у нас было продано 17 тысяч абонементов, сейчас число увеличилось до 25 тысяч.

Сколько "Спартак" заработал за этот сезон? Не могу сказать, итоговые цифры будут позже.

Останется ли Денис Глушаков капитаном "Спартака"? Решение принимается внутри команды путем голосования. Так в "Спартаке" было всегда! Игроки сами выбирают капитана», — цитирует Измайлова «Чемпионат».