Сборная России надела майки всех участников ЧМ-2018

Cборная России поприветствовала другие команды
fifa.com
«Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионате мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», — цитирует Игоря Акинфеева пресс-служба ФИФА.
«Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода, доброжелательные люди. Уверен, что вы останетесь довольны», — добавил Сергей Игнашевич.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.