Сборная России надела майки всех участников ЧМ-2018

в преддверии домашнего чемпионата мира провела автограф-сессию. Игроки, главный тренери персонал сборной надели игровые майки всех 32 команд-участниц, передает официальный Twitter турнира.

Cборная России поприветствовала другие команды fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионате мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», — цитирует Игоря Акинфеева пресс-служба ФИФА.

«Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода, доброжелательные люди. Уверен, что вы останетесь довольны», — добавил Сергей Игнашевич.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.