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    Слуцкий: В Европе вообще не слышно об интересе к российским игрокам

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    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что игрокам национальной команды важно обратить на себя внимание европейских клубов.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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  • «Обсуждают ли в Европе возможность перехода отечественных игроков? Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира — за этим турниром будет наблюдать вся планета», — приводят слова специалиста «Известия».

    «На кого стоит обратить внимание в сборной России на грядущем мундиале? Думаю, очевидно, что это Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также братья Алексей и Антон Миранчуки. Для них грядущий Кубок мира — прекрасная возможность проявить себя. У нас было поколение игроков, которые здорово проявили себя на чемпионате Европы 2008 года, теперь у этих ребят есть такая же потрясающая возможность. У них есть все, чтобы очень быстро развить свою карьеру. Где, если не на чемпионате мира, доказывать свой высокий класс?» — добавил Слуцкий.

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