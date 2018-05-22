Рахимов: Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата»прокомментировал отсутствиев заявке сборной России на ЧМ-2018.

Полузащитник «Спартака» не вошел в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира.

«Я считаю, что Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне. Просто бывают периоды, когда что-то не получается.

Давайте вспомним, сколько он сделал для "Спартака" в прошлом году, да и в этом году выглядел достойно.

Да, была серия из трех-четырех матчей, в которых у него не получалось, но еще больший удар по нему был сделан объявлением состава сборной России на чемпионат мира. Он же человек, который ездил два года с командой, играл на Кубке конфедераций.

Этот удар со сборной для него самый болезненный. И он не заслуживает такого удара. Но я не думаю, что мы должны объяснять решение главного тренера.

Еще раз: он очень неплохо проявлял себя, имеет определенный опыт, ему уже 30. И когда у тебя не получаются два-три матча, ты психологически находишься в неприятном состоянии.

У тебя одна надежда — подготовиться к чемпионату мира и сыграть так, чтобы доказать все и всем еще раз. Но он получает удар, который опускает его еще ниже», — рассказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».