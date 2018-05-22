ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария ШараповаБитва за вершину АТР, защита Свитолиной и прорыв Шараповой
  • 01:35
    • Буффон: Мне нужна неделя, чтобы обдумать переход в ПСЖ
  • 00:42
    • «Уэска» впервые в истории вышла в испанскую примеру
  • 23:21
    • Ибрагимович был удален в матче MLS за удар соперника
  • 22:34
    • Промес заявил о желании покинуть «Спартак»
    Все новости спорта

    Рахимов: Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне

  • подписаться
    •
    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал отсутствие Дениса Глушакова в заявке сборной России на ЧМ-2018.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Полузащитник «Спартака» не вошел в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира.

    «Я считаю, что Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне. Просто бывают периоды, когда что-то не получается.

    Давайте вспомним, сколько он сделал для "Спартака" в прошлом году, да и в этом году выглядел достойно.

    Да, была серия из трех-четырех матчей, в которых у него не получалось, но еще больший удар по нему был сделан объявлением состава сборной России на чемпионат мира. Он же человек, который ездил два года с командой, играл на Кубке конфедераций.

    Этот удар со сборной для него самый болезненный. И он не заслуживает такого удара. Но я не думаю, что мы должны объяснять решение главного тренера.

    Еще раз: он очень неплохо проявлял себя, имеет определенный опыт, ему уже 30. И когда у тебя не получаются два-три матча, ты психологически находишься в неприятном состоянии.

    У тебя одна надежда — подготовиться к чемпионату мира и сыграть так, чтобы доказать все и всем еще раз. Но он получает удар, который опускает его еще ниже», — рассказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

  • По теме
  • Кто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы Карреры
  • 20/05/2018 в 13:46
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
  • 1,81
  • Сегодня в 03:00
    •
    Спартак Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 РФПЛ Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых мощных седанов до 40 000 долларовНазваны лучшие автомобильные марки и модели 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
  • Чилийцы не отдадут бразильцам третье место
  • «Универсидад де Чили» — «Васко да Гама». Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • «Крузейро» возьмет реванш
  • «Крузейро» — «Расинг». Прогноз и ставки
  • 1,97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ювентус» в седьмой раз кряду стал чемпионом Футбол Как «Наполи» проиграл скудетто по ТВИтоги сезона в Серии А Вчера в 21:470
  • 21:48
    • Marca: Гризманн остается в «Атлетико»
  • 21:15
    • «Арсенал» отказался от Артеты и ведет переговоры с Эмери
  • 20:52
    • «Спартак» хочет подписать форварда «Шахтера»
    Бесконечный Иньеста Футбол В бесконечность и дальше: «Барса» попрощалась с ИньестойВсе подробности последнего матча легендарного полузащитника за каталонский клуб Вчера в 17:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Волки» останутся в элите
  • 4,23
    •
  • 01:23
    • «Челси» нацелился на покупку Левандовски
  • 01:09
    • Экс-глава «Рубина»: «Что за дырку вы нашли?» — сказали мне в 2008-м о Рыжикове
  • 00:27
    • Романцев: Тихонов и Аленичев в ФНЛ выдержали проверку на профессионализм
    «Динамо Москва» Хоккей «Динамо Москва» усиливается, ЦСКА продлил Никитина, «Авангард» в активном поискеОбзор самых интересных тем КХЛ за две недели Вчера в 14:150
  • 18:42
    • Президент ПСЖ: Цена Мбаппе выше миллиарда евро
  • 17:18
    • Паредес и Икарди не попали в окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
  • 16:39
    • ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие