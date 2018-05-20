«Ростову» интересен игрок из чемпионата ЮАР

заинтересован в услугах полузащитника южноафриканского клуба, передает издание The Citizen.

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По информации источника, «Мамелоди Сандаунс» уже заявил о готовности продать 24-летнего футболиста за 45 миллионов южноафриканских рандов, что составляет порядка 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тау стал лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР (11 голов и 11 ассистов), а его команда завоевала титул. Также в активе игрока пять игр за национальную сборную ЮАР, в которых он забил два гола и отдал один результативный пас.

Минувший сезон РФПЛ «Ростов» завершил на 11-й позиции, набрав 37 очков.