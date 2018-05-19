«Интер» хотел подписать контракт с Кришито

, агент бывшего защитника «Зенита», рассказал о переходе своего клиента в «Дженоа».

«Кришито очень хотел переехать в Геную. К нему проявляли интерес очень большие клубы, даже Лучано Спаллетти хотел видеть его в "Интере".

Доменико подписал контракт на восемь лет. Пять лет он проведет в клубе в качестве игрока и три – в качестве директора. В следующем сезоне мы увидим его в футболке "Дженоа" и будем надеяться, что он сыграет и за сборную Италии», — цитирует Паскуалина Football Italia.

Кришито надеется получить от Манчини вызов в сборную Италии

Напомним, экс-капитан «Зенита» объявил о своем возвращении в «Дженоа» 16 мая.