«Интер» хотел подписать контракт с Кришито

«Кришито очень хотел переехать в Геную. К нему проявляли интерес очень большие клубы, даже Лучано Спаллетти хотел видеть его в "Интере".
Доменико подписал контракт на восемь лет. Пять лет он проведет в клубе в качестве игрока и три – в качестве директора. В следующем сезоне мы увидим его в футболке "Дженоа" и будем надеяться, что он сыграет и за сборную Италии», — цитирует Паскуалина Football Italia.
Кришито надеется получить от Манчини вызов в сборную Италии
Напомним, экс-капитан «Зенита» объявил о своем возвращении в «Дженоа» 16 мая.