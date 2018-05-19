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    У Креспо остались самые положительные впечатления от России

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Эрнан Креспо
    На фото:Эрнан Креспо
    Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, который посетил Санкт-Петербург, поделился воспоминаниями от предыдущих визитов в Россию.

    «У меня самые лучшие ожидания от ЧМ-2018. Для любого футболиста, испытывающего страсть к игре, это большая радость и честь принять участие в данном событии. И это мечта многих детей. Я тоже когда-то был ребенком, поэтому мне повезло поучаствовать в трех чемпионатах мира. И каждый раз, когда наступал тот самый момент проведения ЧМ, я на минуту словно снова становился ребенком.

    В России я был дважды, и впечатления у меня остались самые положительные. Первый, как я уже говорил, чтобы принять участие в финале Кубка УЕФА в Москве. И здесь я выиграл свой первый титул в Европе, поэтому вернуться в Россию для меня нечто особенное – у меня связано столько воспоминаний с тем временем. Второй же раз я приезжал в Москву играть в Лиге чемпионов. Тогда мы победили со счетом 2:1, поэтому это воспоминание тоже приятное.

    Сейчас, в третий раз, я приехал сюда не играть в футбол, но это также очень приятно. Надеюсь, что буду уезжать в таком же счастливом состоянии, как это было те два раза. Но в Петербурге я впервые. К сожалению, пока я увидел очень немного: только аэропорт и эту площадь. И я надеюсь, что у меня будет еще время, чтобы ознакомиться с городом поближе.

    С культурной точки зрения этот город представляет для меня огромную ценность. К сожалению, этих двух дней вряд ли хватит, поскольку у нас уже запланировано множество мероприятий. Но я вернусь на чемпионат мира и за месяц постараюсь все успеть», — приводит слова Креспо «Чемпионат».

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