У Креспо остались самые положительные впечатления от России

Бывший нападающий сборной Аргентины, который посетил Санкт-Петербург, поделился воспоминаниями от предыдущих визитов в Россию.

«У меня самые лучшие ожидания от ЧМ-2018. Для любого футболиста, испытывающего страсть к игре, это большая радость и честь принять участие в данном событии. И это мечта многих детей. Я тоже когда-то был ребенком, поэтому мне повезло поучаствовать в трех чемпионатах мира. И каждый раз, когда наступал тот самый момент проведения ЧМ, я на минуту словно снова становился ребенком.

В России я был дважды, и впечатления у меня остались самые положительные. Первый, как я уже говорил, чтобы принять участие в финале Кубка УЕФА в Москве. И здесь я выиграл свой первый титул в Европе, поэтому вернуться в Россию для меня нечто особенное – у меня связано столько воспоминаний с тем временем. Второй же раз я приезжал в Москву играть в Лиге чемпионов. Тогда мы победили со счетом 2:1, поэтому это воспоминание тоже приятное.

Сейчас, в третий раз, я приехал сюда не играть в футбол, но это также очень приятно. Надеюсь, что буду уезжать в таком же счастливом состоянии, как это было те два раза. Но в Петербурге я впервые. К сожалению, пока я увидел очень немного: только аэропорт и эту площадь. И я надеюсь, что у меня будет еще время, чтобы ознакомиться с городом поближе.

С культурной точки зрения этот город представляет для меня огромную ценность. К сожалению, этих двух дней вряд ли хватит, поскольку у нас уже запланировано множество мероприятий. Но я вернусь на чемпионат мира и за месяц постараюсь все успеть», — приводит слова Креспо «Чемпионат».