АПЛ определила лучший гол сезона

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что лучший гол сезона в турнире забил полузащитник «Саутгемптона»

Это произошло 21 октября в матче девятого тура против «Вест Бромвича».

На 85-й минуте Буфаль совершил сольный проход со своей половины поля, обыграв нескольких соперников, и поразил ворота «Вест Бромвича» точным ударом в дальний угол. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Этот гол был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других «претендентов».

With this stunning solo effort, the 2017/18 @Carling Goal of the Season goes to... @sosoboufal19 👏 #PLAwards pic.twitter.com/r0GfUzOr84