АПЛ определила лучший гол сезона

Это произошло 21 октября в матче девятого тура против «Вест Бромвича».
На 85-й минуте Буфаль совершил сольный проход со своей половины поля, обыграв нескольких соперников, и поразил ворота «Вест Бромвича» точным ударом в дальний угол. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Этот гол был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других «претендентов».
With this stunning solo effort, the 2017/18 @Carling Goal of the Season goes to... @sosoboufal19 👏 #PLAwards pic.twitter.com/r0GfUzOr84— Premier League (@premierleague) 19 мая 2018 г.