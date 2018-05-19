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    АПЛ определила лучший гол сезона

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    Софьян Буфаль
    На фото:Софьян Буфаль
    Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что лучший гол сезона в турнире забил полузащитник «Саутгемптона» Софьян Буфаль.

    Это произошло 21 октября в матче девятого тура против «Вест Бромвича».

    На 85-й минуте Буфаль совершил сольный проход со своей половины поля, обыграв нескольких соперников, и поразил ворота «Вест Бромвича» точным ударом в дальний угол. Встреча завершилась со счетом 1:0.

    Этот гол был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других «претендентов».


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