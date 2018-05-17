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    Гвардиола продлил контракт с «МанСити» на два года

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба.

    Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.

    47-летний специалист возглавил команду в 2016 году. В прошедшем сезоне он вместе с ней выиграл чемпионат Англии с рекордным показателем в истории турнира — 100 очков.

    «Я очень рад, для меня удовольствие работать здесь. Я наслаждаюсь работой со своими игрокам каждый день. В следующие сезоны мы попробуем проявить себя наилучшим образом», — сказал тренер.


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