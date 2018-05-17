Гвардиола продлил контракт с «МанСити» на два года

Главный тренер «Манчестер Сити»продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.

47-летний специалист возглавил команду в 2016 году. В прошедшем сезоне он вместе с ней выиграл чемпионат Англии с рекордным показателем в истории турнира — 100 очков.

«Я очень рад, для меня удовольствие работать здесь. Я наслаждаюсь работой со своими игрокам каждый день. В следующие сезоны мы попробуем проявить себя наилучшим образом», — сказал тренер.