Гвардиола продлил контракт с «МанСити» на два года

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.
47-летний специалист возглавил команду в 2016 году. В прошедшем сезоне он вместе с ней выиграл чемпионат Англии с рекордным показателем в истории турнира — 100 очков.
«Я очень рад, для меня удовольствие работать здесь. Я наслаждаюсь работой со своими игрокам каждый день. В следующие сезоны мы попробуем проявить себя наилучшим образом», — сказал тренер.
We’ve got 👏👏 Guardiola! #mancity pic.twitter.com/JIpTiZB5rc— Manchester City (@ManCity) 17 мая 2018 г.