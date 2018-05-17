Симеоне надоело проигрывать финалы

Удар за ударом

«На пресс-конференции "Марсель" решил поиграть мускулами. Полузащитник Окампос сказал, что уже видит, как поднимает трофей над головой. Смелое заявление. И, может быть, мадридцев оно разозлило.

Правда, на первых минутах "Марсель" выглядел гораздо мощнее и создал пару опасных моментов. Но стремление французов разбилось о чудовищную ошибку камерунца Замбо. Сработало одно из самых эффективных оружий "Атлетико" – прессинг. Манданда тоже виноват: голкипер в спешке выбил мяч по центру, Замбо не смог принять передачу, Габи быстро перехватил ее и отправил Гризманна в прорыв. Для француза такие голы – классика.

"Марсель" мог бы оправиться от этого удара, но тут же получил еще один. Более страшный. Пайет на ровном месте травмировался и покинул поле. В четверг Дидье Дешам объявит окончательную заявку на чемпионат мира, и, судя по всему, Пайета в ней не будет. Француз не смог сдержать слез, когда уходил на замену, и его даже пришлось успокаивать Гризманну – тот поцеловал партнера по сборной.

Параллель страшна. Два года назад также во Франции в финале чемпионата Европы Пайет нанес повреждение Криштиану Роналду. Тогда полузащитника осыпали оскорблениями и угрозами, да и Франция проиграла Португалии. Теперь уже Пайет получил травму... и опять его команда уступила», — перечисляет свалившиеся на голову провансальцев напасти автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Манданда сказал «Атлетико» «да»

«А "Марсель" ведь совсем неплохо выглядел в эти полчаса. Если на первых минутах эмоций в игре было больше, чем разума, а команды в основном боролись друг с другом и выбивали мяч по аутам, то потом французы завладели мячом и некоторым игровым преимуществом. Отнюдь не номинальные хозяева получали энергию от своих болельщиков и должны были забить быстрый гол. Кто вылетал к воротам "матрасников" после великолепной проникающей передачи Пайета? Жермен! Однако Валер не смог сделать то, чего не удалось и его отцу – пробил мимо цели.

Пара форвардов "Атлетико" Гризманн – Диего Коста нанесла до перерыва лишь один удар. Его испанцам хватило, чтобы открыть счёт, успокоить "Марсель". Всё в традициях команды Симеоне. Стив Манданда на пару с Андре-Франком Ангисса приготовил подарок испанцам. Голкипер сделал жёсткую передачу по центру, а Ангисса ошибся при приёме мяча. "Атлетико" таких вещей не прощает», — выносит диагноз корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Трагедия Пайета

«Громкий переход Пайета из "Вест Хэма" в "Марсель" был одним из важнейших сюжетов АПЛ. Француз покидал лондонский клуб, в котором превратился в лидера. В Марселе Пайет хотел бороться за титулы, но в эпоху "ПСЖ", скупающего звёзд, не думая о тратах, бороться с парижанами оказалось невозможно. Зато довольно неожиданно Пайет получил шанс выиграть кубок Лиги Европы.

К финалу капитан "ОМ" готовился с травмой, но в итоге сумел выйти на поле. Правда, француз не смог дотянуть даже до перерыва, попросив замену уже по истечении первого получаса игры. Ещё до того, как Пайет сквозь слёзы отправился на скамейку, он создал супер-момент для своей команды. Уже в самом дебюте Жермен не реализовал выход один на один, который для него организовал капитан.

В матче против еврокубкового "убийцы" "Атлетико" такая расточительность фатальна. Именно это доказали в Лионе Антуан Гризманн и его партнёры по команде. В середине первого тайма мадридцы воспользовались ошибкой Ангисса, не сумевшего укротить мяч после передачи Манданда. Далее Гризманн вышел один на один с голкипером "ОМ" и не оставил шансов сопернику.

Французы не собирались сдаваться, но после травмы Пайета их словно лишили веры в собственные силы», — сочувствует игроку «Марселя» автор Rusfootball.info Антон Мозговой.

Гризманн – это похороны

«Иногда футбольный бог очень изощренно шутит. Гризманн, который в детстве болел за провансальцев (существует даже фото в шарфе "Марселя"), спустя долгие годы стал их палачом. Не прошло с начала второго тайма и пяти минут, как он, вторым темпом подключившись к атаке четыре в четыре, на скорости ворвался в штрафную, получил пас от Коке и красиво подсек мяч над вышедшим из ворот Манданда. С этого момента стало понятно, что "Атлетико" победу уже не уступит.

Француз очень эмоционально праздновал второй гол, чем вновь напомнил о слухах, отправляющих его летом в "Барселону". Уж не прощается ли он таким образом с "Атлетико"?

В оставшееся время бело-голубые действовали так, словно играли в меньшинстве. Проснулись они только за 10 минут до финального свистка, после выхода Константиноса Митроглу. Грек продавил оборону соперника и, выиграв борьбу в воздухе, отправил мяч в штангу.

А в самой концовке все тот же Гризманн пасом нашел в штрафной соперника Габи и под аплодисменты болельщиков покинул поле, уступив место другой легенде "Атлетико" Фернандо Торресу», — выделяет главного героя и лучшего игрока матча обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Предсказуемый результат

«Игра развивалась по сценарию, который предсказывали большинство экспертов. Лионский дождь оплакивал очередную французскую попытку выиграть что-то значимое в Европе. Но когда в соперниках "Атлетико" Диего Симеоне с великолепным Гризманном в составе — рассчитывать практически не на что. Нейтральным болельщикам остается надеяться, что в финале Лиге чемпионов мы не увидим улицу с односторонним движением, а "Ливерпуль" и "Реал" порадуют более замысловатым сюжетом», — ничуть не удивлен Александр Макаров, специальный корреспондент «Спорта День за Днем».

Игра забудется, а результат останется?

«Мучительный для просмотра рваный финал мог усыпить даже ребенка на заполненном и шумном стадионе, что и случилось в первом тайме. Увлекательной игрой не была, и понятно, что по вине случайностей и выбранной победителем тактики. Небрежный прием мяча, обидная травма Пайета, легкий дубль Гризманна – убили интригу. Гроза, которая накрыла Лион в перерыве матча, не освежила команды.

Финал Лиги Европы получился скучным, если не привирать. Быть может, это к лучшему – не исключено, что через полторы недели финал Лиги чемпионов добавит в меню европейских решающих матчей сюжетные повороты в большем количестве. А пока увидели, как фаворит деловито забрал в коллекцию еще один кубок УЕФА. "Атлетико" заслужил победу, ведь прошел в полуфинале "Арсенал", до этого обыграл "Локомотив", а теперь выдержал давление "Марселя" на старте, как боксер-чемпион.

Поскольку Облак даже близко не герой финала – не было у великолепного Яна работы, выше облаков от счастья будут летать фанаты "Атлетико". Увидели матч, в котором Диего Симеоне победил силой мысли на расстоянии. Как правильно отмечают – аргентинец в тренерском смысле почти никогда не проигрывает, а сегодня уверенно победил Руди Гарсия. "Марсель" жаль, ведь им немного не повезло, но легкость, с которой "Атлетико" отражал все попытки французов ужалить, и простота результативных действий Гризманна доказывают – клуб с опытом финалов Лиги чемпионов закономерно выиграл в Лионе», — огорчен скучным финалом автор Soccer.Ru Станислав Горин.

Турниры не сливают!

«Мадридский "Атлетико" мог забить на Лигу Европы, но этого не сделал. По единственной причине – никто и никогда не жертвует турнирами. Подобный заговор существует только в головах фанатов, которые оправдывают бездарное поражение любимого клуба. "Мы боремся за чемпионат, зачем тратить силы на бесполезную чашку?" – мадридцы доказали, что такие утверждения адекватный человек никогда больше не использует.

Поражения очень легко прикрыть отсутствием мотивации – легче сказать, что ты этого не так уж и сильно хотел. Но у команд действительно случают плохие матчи не из-за отсутствия стимула, а гранды проигрывают андердогам не потому, что бить слабаков неприлично.

"Атлетико" мог сконцентрировать на Примере, ведь тогда "Барса" была еще досягаема. Без 15 млн призовых мадридцы вполне бы выжили. Путевка в Лигу чемпионов уже была получена. Ни один из доводов, которыми обычно руководствуются хейтеры из комментов, на "Атлетико" не работал. По их логике, "индейцы" должны были слиться где-то в полуфинале (»Арсеналу« же нужнее ЛЧ), ну или забить на финал (топы уже думают о ЧМ и не хотят травм). Но "Атлетико" победил, потому что использовал вечный стимул реальных спортсменов – победа», — учит уму разуму фанатов автор Евроспорта Артем Буторин.

Первый трофей

«Для ряда футболистов мадридского "Атлетико" это оказался первый завоёванный трофей с клубом. Среди них как раз есть и Гризманн, если не считать Суперкубка Испании 2014 года. Но об Антуане мы уже поговорили. Пора бы обсудить других.

Если не брать в счёт всё тот же Суперкубок, то можно сюда отнести того же Яна Облака. Не сказать, что словенец отличился в финале, ведь особо блеснуть у него не было шанса. Оборона делала всё прекрасно. Однако своей надежной игрой Ян заслужил этот трофей. На данный момент он второй по надежности голкипер Европы (первый Де Хеа).

В этом ряду есть и Анхель Корреа, который, хочешь, не хочешь, а прогрессирует. В этом сезоне в определенный период он был лучшим бомбардиром команды, однако позже Гризманн очнулся и пополнил свой счёт. Однако это не отменяет заслуг Корреа. Аргентинец полностью заслужил свою медаль.

И, конечно, главная звезда этого вечера. Он был на поле 2 минуты, но стал основным объектом всех камер. Фернандо Торрес выиграл первый трофей с "Атлетико". Он воспитанник "матрасников" и отдал клубу 11 лет.

Как рассказывал Торрес, в детстве, когда будущий чемпион учился в школе, все его одноклассники болели за "Реал", и он один был верен "Атлетико". Всё не зря, Фернандо! Капитан команды Габи уступил право первому поднять трофей легенде команды. Торрес ушёл так, как было нужно», — радуется за игроков мадридского клуба блогер Sports.Ru Тимофей Поршнев.