Кавани и Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018

Всего в список включены 26 человек:
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Мартин Сильва («Васко да Гама», Бразилия), Мартин Кампанья («Индепендьенте», Бразилия).
Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико», Мадрид, Испания), Себастьян Коатес («Спортинг», Лиссабон, Португалия), Макси Перейра («Порту», Португалия), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио», Италия), Гильермо Варела («Пеньяроль»).
Полузащитники: Найтан Нандес («Бока Хуниорс», Бразилия), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба — «Сампдория», Италия), Матиас Весино («Интер», Италия), Федерико Вальверде («Депортиво», Испания), Родриго Бентанкур («Ювентус», Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба — «Монтеррей», Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия), Диего Лаксальт («Дженоа», Италия), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс», США).
Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона», Испания), Максимилиано Гомес («Сельта», Испания), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Франция), Луис Суарес («Барселона», Испания).
Соперниками сборной Уругвая по группе A сборные России, Саудовской Аравии и Египта.