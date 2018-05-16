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    Кавани и Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018

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    Эдинсон Кавани
    На фото:Эдинсон Кавани
    Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани и нападающий «Барселоны» Луис Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает официальный сайт Уругвайской федерации футбола.

    Всего в список включены 26 человек:

    Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Мартин Сильва («Васко да Гама», Бразилия), Мартин Кампанья («Индепендьенте», Бразилия).

    Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико», Мадрид, Испания), Себастьян Коатес («Спортинг», Лиссабон, Португалия), Макси Перейра («Порту», Португалия), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио», Италия), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

    Полузащитники: Найтан Нандес («Бока Хуниорс», Бразилия), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба — «Сампдория», Италия), Матиас Весино («Интер», Италия), Федерико Вальверде («Депортиво», Испания), Родриго Бентанкур («Ювентус», Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба — «Монтеррей», Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия), Диего Лаксальт («Дженоа», Италия), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс», США).

    Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона», Испания), Максимилиано Гомес («Сельта», Испания), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Франция), Луис Суарес («Барселона», Испания).

    Соперниками сборной Уругвая по группе A сборные России, Саудовской Аравии и Египта.

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