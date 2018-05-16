Кавани и Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018

Соперниками сборной Уругвая по группе A сборные России, Саудовской Аравии и Египта.

Полузащитники : Найтан Нандес («Бока Хуниорс», Бразилия), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба — «Сампдория», Италия), Матиас Весино («Интер», Италия), Федерико Вальверде («Депортиво», Испания), Родриго Бентанкур («Ювентус», Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба — «Монтеррей», Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия), Диего Лаксальт («Дженоа», Италия), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс», США).

Всего в список включены 26 человек:

Форвард «Пари Сен-Жермен»и нападающий «Барселоны»вошли в расширенный состав сборной Уругвая на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает официальный сайт Уругвайской федерации футбола.

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