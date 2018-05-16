ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Натхо покинет ЦСКА, Набабкин останется в команде

    РФПЛ Футбол России ЦСКА Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Бибрас Натхо
    На фото:Бибрас Натхо
    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо покинет московский клуб в летнее межсезонье.

    Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

    В то же время защитник Кирилл Набакин, вероятно, продлит контракт с «армейцами». Ситуация по еще одному игроку — Георгию Щенникову — пока остается не до конца ясной.

    В завершившемся сезоне Натхо провел за ЦСКА 44 матча, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Набабкин провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Щенников 30 раз выходил на поле, забив 5 мячей при 1 ассисте.

    Напомним, ранее ЦСКА объявил об уходе Георгия Миланова.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    •
  • Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов
  • Состоялось заседание совета директоров «Спартака» по итогам сезона 2017/18
    •
  • 16/05
    • СМИ: Денисов может вернуться в «Зенит»
  • 16/05
    • «Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса
  • 16/05
    • «Уфа» ищет место для нового стадиона
  • 16/05
    • Стало известно место проведения стыкового матча «Тамбов» — «Амкар»
  • 16/05
    • Миланов может продолжить карьеру в Болгарии
  • 15/05
    • Орлов: Идеи Семака понравились совету директоров «Зенита»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
  • Не разругаться с Неймаром и выиграть Лигу чемпионов
  • Обзор СМИ после назначения Тухеля на пост главного тренера ПСЖ
    •
  • Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов
  • Состоялось заседание совета директоров «Спартака» по итогам сезона 2017/18
    •
  • Возвращение спустя полвека. Манчини призван возродить сборную Италии
  • Бывший главный тренер «Зенита» попробует себя на международном уровне
    •
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим
  • Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Стандартный финал
  • «Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
  • 1,80
    •
  • Сравняет ли «Тампа-Бэй» счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 мая
  • 1,88
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:55
    • Вагнер расплакался из-за невызова в сборную Германии на ЧМ-2018
  • 14:25
    • Стало известно место проведения стыкового матча «Тамбов» — «Амкар»
  • 13:52
    • СМИ: Лихтштайнер перейдет в «Боруссию»
  • 13:34
    • «Уфа» ищет место для нового стадиона
  • 15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов
  • Около 50 человек вторглись на территорию клубной базы и спровоцировали хаос
    • 13:19
  • 13:17
    • Защитник «Севильи» близок к переходу в «Барселону»
  • «Амкар» отстоит свое место в РФЛП
  • «Амкар» — «Тамбов». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая
    • 1,65Завтра в 17:30
  • 13:00
    • «Эвертон» уволил Эллардайса
  • 12:46
    • Врачи спасли жизнь сыну Давида Сильвы
  • 12:27
    • Миланов может продолжить карьеру в Болгарии
  • 11:36
    • Назван фаворит на пост наставника «Арсенала»
  • 11:23
    • СМИ: Денисов может вернуться в «Зенит»
  • 10:53
    • Брестское «Динамо» ищет жилье для Марадоны
  • 09:16
    • У Месси нет цели стать лучшим футболистом в истории
  • 09:04
    • Гвардиола признан тренером года в Англии по версии LMA
  • 08:54
    • Кавани и Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    • 04:34
  • Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»?
  • «Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая
    • 1,91Завтра в 15:00
  • 01:57
    • Самедов: Уровень чемпионата России очень сильно упал
  • 00:42
    • Марадона занял пост председателя правления брестского «Динамо»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус