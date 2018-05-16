Натхо покинет ЦСКА, Набабкин останется в команде

Полузащитникпокинет московский клуб в летнее межсезонье.

Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

В то же время защитник Кирилл Набакин, вероятно, продлит контракт с «армейцами». Ситуация по еще одному игроку — Георгию Щенникову — пока остается не до конца ясной.

В завершившемся сезоне Натхо провел за ЦСКА 44 матча, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. Набабкин провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Щенников 30 раз выходил на поле, забив 5 мячей при 1 ассисте.

Напомним, ранее ЦСКА объявил об уходе Георгия Миланова.