Селихов перенес операцию в Риме

Голкипер московского «Спартака»сегодня был прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт» в связи с полным разрывом ахиллова сухожилия.

Операция продолжалась около часа. Как сообщил руководитель медицинского департамента «красно-белых» Михаил Вартапетов, всё прошло успешно. Селихов сейчас находится в палате и благодарит всех за поддержку.

«Круасаны пока не давали, но чувствую себя хорошо. Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку. Близкие рядом и это важно», — написал Селихов в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), где пропустил 18 мячей.