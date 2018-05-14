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    Селихов перенес операцию в Риме

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    Александр Селихов
    На фото:Александр Селихов
    Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов сегодня был прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт» в связи с полным разрывом ахиллова сухожилия.

    Операция продолжалась около часа. Как сообщил руководитель медицинского департамента «красно-белых» Михаил Вартапетов, всё прошло успешно. Селихов сейчас находится в палате и благодарит всех за поддержку.

    «Круасаны пока не давали, но чувствую себя хорошо. Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку. Близкие рядом и это важно», — написал Селихов в своем Instagram.

    В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), где пропустил 18 мячей.

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