Полузащитник бразильского происхожденияиз «Кельна» перешел в «Хоффенхайм», сообщает пресс-служба «деревенских».

Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем чемпионате Германии Биттенкурт провел 22 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

💙 | #TSG SIGN #BITTENCOURT

TSG Hoffenheim have made the first addition to their squad for the 2018/19 season as @lbittencourt32 joins the club from @fckoeln. The 24-year-old has signed a deal that will last until June 2023. pic.twitter.com/IeGYAZzgYa