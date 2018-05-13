«Зенит» представил форму на сезон 2018/19

и компанияпредставили новую домашнюю игровую форму команды на следующий сезон, информирует пресс-служба клуба.

В сезоне 2018/19 команда будет играть на стадионе «Санкт-Петербург» в традиционных лазурных футболках.

«Новый графический элемент формы — зигзагообразный узор, вдохновленный эмблемой клуба, зенитовской стрелкой, и одной из архитектурных доминант Петербурга — стрелкой Васильевского острова.

Экипировка создана с применением технологий Dri-FIT, обеспечивающей свободу движения и максимальный комфорт для атлетов. Форма произведена из переработанного полиэстера, использование которого сокращает негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении.

Первый матч в новой экипировке петербуржцы проведут уже 13 мая против «СКА-Хабаровска».