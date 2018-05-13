Азмун, Мохаммади и Эзатолахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018

Нападающий «Рубина», защитник «Ахмата»и полузащитник «Амкара»вошли в расширенный состав сборной Ирана на чемпионат мира-2018 в России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Ирана.

В предварительный состав команды вошли 35 человек, он будет сокращен до 23 человек до 4 июня.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия), Алиреза Бейраванд («Персеполис»), Хоссейн Хоссейни («Эстегляль»);

Защитники: Джаляль Хоссейни, Мохамед Ансари (оба — «Персеполис»), Стивен Бейташур («Лос-Анджелес», США), Рамин Резаэян («Остенде», Бельгия), Вурия Гафури, Саид Агаи (оба — «Сепахан»), Мохаммед Реза Ханзаде («Фулад»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Педжман Монтазери, Омид Нурафкан, Маджид Хоссейни, Рузбех Чешми (все — «Эстегляль»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд», Катар);

Полузащитники: Саид Эзатоллахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Самман Годдос («Мальме», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия), Ахмад Абдуллазаде («Фулад»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Мехди Тораби, Али Голизадех (оба — «Сайпа»), Соруш Рафиэи («Трактор Сази»), Эхсан Хажсафи («Олимпиакос», Греция), Али Карими («Сепахан»), Вахид Амири («Персеполис»);

Нападающие: Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гучаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Алиреза Яханбакш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар), Кавех Резаи («Шарлеруа», Бельгия).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Мордовия).