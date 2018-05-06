Лихтштайнер покинет «Ювентус» по окончании сезона

После поединка с «Болоньей» (3:1) 34-летний защитник «Ювентуса»заявил, что собирается покинуть клуб по окончании сезона.

«Это мои последние 14 дней в "Ювентусе". Мне нужны новый вызов и мотивация.

Я продолжу карьеру за пределами Италии. Не могу сказать, где именно, пока не подписал контракт», — приводят слова Лихштайнера Sky Sport Italia.

Лихтштайнер перешел в «Ювентус» из «Лацио» в 2011 году и с тех пор выиграл 6 подряд чемпионских титулов в Серии А.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец провел за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Лихтштайнер в своей карьере защищал цвета «Цюриха», «Грассхоппера», «Лилля» и «Лацио».