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    «Кардифф Сити» — «Рединг»: онлайн-трансляция начнется в 14:30

    Кардифф Сити — Рединг: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.05.2018)

    Футбол Англии
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    •  Кардифф Сити — Рединг14:30
    В 14:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Рединг».

    Последний матч между собой: «Рединг» — «Кардифф Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кардифф Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кардифф Сити» — «Рединг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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