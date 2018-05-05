«Севилья» одержала победу над «Реал Сосьедадом»

Единственный мяч с пенальти на 47-й минуте забил полузащитник Эвер Банега.
«Севилья» набрала 51 очко и на данный момент занимает седьмое место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. У «Реал Сосьедада» 46 очков и десятая позиция.
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Севилья» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
Гол: Банега, 47 — с пенальти.«Севилья»: Сория, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Васкес, 88), Меса (Гайс, 79), Нолито (Корреа, 70), Рамирес.«Реал Сосьедад»: Мойя, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Льоренте, Одриосола, Каналес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 68), Виллиан Жозе, Оярсабаль (Баутиста, 81).Предупреждения: Лаюн, 32. Сурутуса, 54. Банега, 71. Сарабия, 87. Меркадо, 90+3. Виллиан Жозе, 90+5.