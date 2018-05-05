«Севилья» одержала победу над «Реал Сосьедадом»

«Севилья» набрала 51 очко и на данный момент занимает седьмое место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. У «Реал Сосьедада» 46 очков и десятая позиция.

Единственный мяч с пенальти на 47-й минуте забил полузащитник Эвер Банега .

«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 мая

Поможет ли «Севилье» возвращение Капарроса? «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 мая

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