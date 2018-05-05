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    «Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон

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    «Арена Химки»
    На фото:«Арена Химки»
    Московское «Динамо» рассматривает возможность подписания договора с руководством «Арены Химки» об аренде стадиона на сезон 2017-2018.

    Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

    «Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьезная возможность подписания контракта на новый сезон с "Ареной-Химки". Сейчас идут переговоры», — сказал источник.

    Отмечается, что реконструкция арены на стадионе в Петровском парке затягивается, и «Динамо» может не начать новый сезон на своем стадионе.

    В пресс-службе «Динамо» факт переговоров с руководством «Арены Химки» не подтвердили: «Общество "Динамо", а также футбольный и хоккейный клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке. Выражаем огромное желание играть на нашей родной арене».

    На данный момент «Динамо» проводит свои матчи на «Арене Химки».

    Напомним, ранее со стадиона «Динамо» в Петровском парке был перенесен товарищеский матч сборных России и Турции. Игра состоится 5 июня на «ВЭБ-Арене».

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