«Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон

Московскоерассматривает возможность подписания договора с руководством «Арены Химки» об аренде стадиона на сезон 2017-2018.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьезная возможность подписания контракта на новый сезон с "Ареной-Химки". Сейчас идут переговоры», — сказал источник.

Отмечается, что реконструкция арены на стадионе в Петровском парке затягивается, и «Динамо» может не начать новый сезон на своем стадионе.

В пресс-службе «Динамо» факт переговоров с руководством «Арены Химки» не подтвердили: «Общество "Динамо", а также футбольный и хоккейный клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке. Выражаем огромное желание играть на нашей родной арене».

На данный момент «Динамо» проводит свои матчи на «Арене Химки».

Напомним, ранее со стадиона «Динамо» в Петровском парке был перенесен товарищеский матч сборных России и Турции. Игра состоится 5 июня на «ВЭБ-Арене».