«Локомотив» продлил контракт с Семиным

Очень хорошие новости! Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда? Все подробности – совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8

Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.​

По данным СМИ, заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро.

«Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая

Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?

Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»? «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая

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