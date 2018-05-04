«Локомотив» продлил контракт с Семиным

70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1, информирует клубная пресс-служба.
По данным СМИ, заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро.
Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.
Очень хорошие новости!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 мая 2018 г.
Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда?
Все подробности – совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8