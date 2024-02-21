1:1ПСВ — Боруссия Дортмунд 1:1Онлайн
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    «Боруссия» ДортмундПСВ — «Боруссия» Дортмунд 1:1. Онлайн
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    ПСВ и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в Лиге чемпионов

    ПСВ — «Боруссия» Д: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью 1:1.

    Люе де Йонг
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    Люе де Йонг

    В составе немецкой команды отличился Доньелл Мален, а за нидерландский коллектив забил Люк де Йонг с пенальти.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    ПСВ — Боруссия Д 1:1
    Голы: 0:1 Дониелл Мален (24'), 1:1 Люк де Йонг (пенальти) (56') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Оливье Боскальи (Армандо Обиспо, 90'), Серджино Дест, Йерди Схаутен, Джой Веерман, Исмаэль Сайбари (Мауро Жуниор, 83'), Малик Тилльман, Жоан Бакайоко, Люк де Йонг, Ирвин Лосано (Рикардо Пепи, 75') Боруссия Д: Александер Майер, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 82'), Джейдон Санчо (Мариус Вольф, 68'), Марко Ройс (Юлиан Брандт, 62'), Дониелл Мален (Салих Озкан, 82'), Марсель Забитцер Предупреждения: Ирвин Лосано (22'), Ян Матсен (42'), Нико Шлоттербек (45 + 1')

  • ПСВ — «Боруссия» Дортмунд 1:1. Онлайн
  • ПСВ и «Боруссия» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • Вчера

    • Таким образом, все в этой паре решится в ответной игре. которая состоится 13 марта в Дортмунде.

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