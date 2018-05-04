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    «Амьен» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Амьен — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.05.2018)

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги 1
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    •  Амьен — ПСЖ21:45
    В 21:45 в Лиге 1 начнётся матч «Амьен» — «ПСЖ».

    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Амьен» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Амьен» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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