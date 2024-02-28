«Барселона» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера

Руководствоопределилось со списком кандидатов на пост главного тренера.

В шорт-лист каталонского клуба входят сразу три немецких специалиста — Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель, а также итальянец Роберто Де Дзерби.

Флик в настоящее время находится без работы, Нагельсманн возглавляет сборную Германии, Брайтон занимает пост главного тренера английского «Брайтона», а Тухель сейчас в «Баварии», но уже известно, что он покинет мюнхенский клуб после завершения сезона.

В конце января Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» даже в том случае, если команды выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Напомним, сообщалось, что «Барселона» заинтересована в назначении главного тренера миланского «Интера» Симоне Индзаги.