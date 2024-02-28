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    «Барселона» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера

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    Руководство «Барселоны» определилось со списком кандидатов на пост главного тренера.

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    В шорт-лист каталонского клуба входят сразу три немецких специалиста — Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель, а также итальянец Роберто Де Дзерби.

    Флик в настоящее время находится без работы, Нагельсманн возглавляет сборную Германии, Брайтон занимает пост главного тренера английского «Брайтона», а Тухель сейчас в «Баварии», но уже известно, что он покинет мюнхенский клуб после завершения сезона.

    В конце января Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» даже в том случае, если команды выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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