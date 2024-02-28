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    У Левандовского есть предложения из Саудовской Аравии, но «Барса» не стремится продать поляка

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил несколько серьезных предложений из Саудовской Аравии.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    По информации Mundo Deportivo, ведущие саудовские клубы готовы платить 35-летнему поляку значительно больше, чем он получает в «Барсе».

    Источник при этом отмечает, что руководство «Барселоны» хочет, чтобы Левандовский остался в команде еще на один сезон, но в этом вопросе всё будет зависеть от игрока.

    Контракт Левандовского с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

    В текущем сезоне Левандовский провел в чемпионате Испании 24 матча, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

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