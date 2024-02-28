У Левандовского есть предложения из Саудовской Аравии, но «Барса» не стремится продать поляка

Нападающий «Барселоны»получил несколько серьезных предложений из

По информации Mundo Deportivo, ведущие саудовские клубы готовы платить 35-летнему поляку значительно больше, чем он получает в «Барсе».

Источник при этом отмечает, что руководство «Барселоны» хочет, чтобы Левандовский остался в команде еще на один сезон, но в этом вопросе всё будет зависеть от игрока.

Контракт Левандовского с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Левандовский провел в чемпионате Испании 24 матча, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера.